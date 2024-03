Muffins für Misereor

Die Backöfen liefen heiß bei den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse der St. Antonius-Grundschule. Mit der Hilfe ihrer Eltern backten sie nämlich fleißig Muffins, um sie in der großen Pause für den guten Zweck zu verkaufen.

Das dabei gesammelte Geld geht nun an das Bischöfliche Hilfswerk Misereor, um eine ihrer vielen Hilfsaktionen zu unterstützen. Es war so einiges zusammen- gekommen und als es am Donnerstag, 21. März 2024, Zeit war, die Spenden zu übergeben, konnte ein Kind alleine die schwere Spendentasche gar nicht tragen.

532,22 Euro haben die Schülerinnen und Schüler mit ihren Backwerken zusammenbekommen. So waren sie besonders stolz, das Geld an Pastoralreferentin Stefanie Kunz zu überreichen. Diese zeigte sich mächtig beeindruckt und konnte es kaum erwarten, das Geld im Pfarrbüro abzugeben. Von dort aus wird es dann den Weg zu Misereor finden und Menschen in Not helfen.

Dazu nötig waren nur ein paar Muffins und hungrige Schülerinnen und Schüler, die sie essen wollten.