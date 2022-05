Opel-Freunde kamen nach Kevelaer

Wenn sie sich treffen, wird ihr Grinsen manchmal so breit wie der Kühlergrill eines P2. Damit ist natürlich ein Opel Rekord P2 gemeint. Einige Mitglieder eines Forums, in dem sich Fans und Besitzer*innen alter Opel-Fahrzeuge austauschen, kamen auf Einladung des Kevelaerers Frank Kaenders in die Wallfahrtsstadt.

Ausgerechnet für Freitag und Samstag waren allerdings Unwetter angesagt – und Hagel mögen die alten Karossen so gar nicht. Dennoch wagten einige die teils lange Anfahrt, manche sogar auf eigener Achse, rollten bis zum Sportplatz am „Einhorn“ und wurden mit einem tollen Treffen und einer schönen Ausfahrt am Samstag belohnt.