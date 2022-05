Der Solegarten bekommt ein Atrium

So richtig Stillstand herrscht im Solegarten St. Jakob wohl nie. Seit einigen Tagen ist mal wieder ein neues Bauprojekt im Gange. Ein „Atrium“, also quasi ein kleines „Amphitheater“ entsteht direkt neben dem Gradierwerk. „Dabei werden 48 Sitzblöcke aus Naturstein in drei Reihen verbaut“, erklärt Hans-Josef Thönnissen, Betriebsleiter der Kevelaerer Stadtwerke.

„Die oberste Reihe endet bündig mit der jetzigen Oberfläche, es ragt also später aus Blickrichtung der Straße Hüls kein Bauwerk hervor.“ Die Steine werden bogenförmig parallel zur Wegführung angeordnet. Zwischen den einzelnen Sitzreihen (insgesamt drei) wird eine Pflasterung verlegt, um den Sitzkomfort sowie das Ein- und Ausrücken aus den Reihen zu erleichtern. „Das Atrium soll insbesondere den Gästeführern- und führerinnen, aber natürlich auch anderen Gruppierungen die Möglichkeit bieten, als geschlossene Gruppe betrachtet und angesprochen zu werden“, so Thönnissen.