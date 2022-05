Bäderverein freut sich über erfolgreichen Trödelmarkt

Was für ein wunderbares Gewusel für Flohmarktfans: Fröhliche Verkäufer*innen, geduldig handelnde Einkäufer*innen, eine Riesenauswahl von A wie Angel bis Z wie Zaunpfahl, dazu strahlendes Wetter. Einen besseren Tag als diesen – nun leider schon vergangenen – Sonntag im Mai hätte sich der Bäderverein fürs Durchstarten mit seinem beliebten Flohmarkt wohl kaum aussuchen können.

„Die Besucherresonanz war überwältigend“, freute sich Organisator Hans-Gerd Joosten über die gelungene Wiederaufnahme nach zwei Jahren Corona-Pause. Schnell waren die Standplätze am Hallenbad auch für den ungewöhnlichen Termin im Mai vergeben, gefühlt hatte halb Kevelaer Keller und Kisten geräumt, um nicht mehr benötigte, aber noch gut erhaltene Ware unter die Leute zu bringen. Man muss den Organisator*innen ein dickes Kompliment machen: Nicht zu viel, nicht zu wenig, gute Aufteilung und genug Charme, um anderen Märkten – erst recht professionellen – Paroli zu bieten.

Organisator Hans-Gerd Joosten steht jetzt schon wieder in den Startlöchern für den zweiten Trödelmarkt des Bädervereins am 2. Oktober 2022. Mitglieder des Bädervereins können sich „exklusiv“ bis zum 31. Mai bei Hans-Gerd Joosten (Tel. 02832-70397) anmelden. Ab dem 1. Juni werden die Standplätze dann auch an Nicht-Mitglieder vergeben.