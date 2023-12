Oktoberfest bei TVG Kervenheim

Goldener Oktober beim Kervenheimer Theaterverein: Nach drei erfolgreichen Aufführungen im Frühjahr 2023 in der Bürgerbegegnungsstätte in Winnekendonk (das KB berichtete), konnte jetzt der große Erfolg mit allen Vereinsmitgliedern zünftig gefeiert werden.

Für ein Oktoberfest hatte das vierköpfige Orga-Team des Theatervereins (Verena Koenen, Markus Scheffer, Ulla van Oeffelt und Clemens Dauben) bestens gesorgt und alles bis auf Kleinste vorbereitet. Treffpunkt zu diesem ganz besonderen Fest war natürlich der Burghof in Kervenheim. Hier gab es ein leckeres Schnäpsken und auch herzliche Begrüßungsworte des 1. Vorsitzenden des Theatervereins „Gemütlichkeit 1879“, Erich Derricks, an die vielen Vereinsmitglieder und deren Partner.

Derricks bedankte sich noch mal bei allen Spielerinnen und Spielern, bei den Bühnenbauern und ganz besonders bei allen Mitwirkenden und Helfern auf, vor und hinter der Bühne für die tollen Leistungen und für das große Engagement.

Dann ging es auf große Planwagenfahrt in Richtung Kevelaer. Der Planwagen und die Tische waren festlich geschmückt und schon ging es musikalisch los. Heini (Christian van Oeffelt) hatte nämlich seine Quetschkommode mitgebracht und wie immer beim TVG dauerte es nicht lange, bis dann laut und sehr kräftig gesungen wurde. Die Stimmung war sofort riesig, zumal reichlich Getränke und Brezeln gereicht wurden.

In Kevelaer angekommen, wurden ein paar kühle Bierchen in einer urigen Kneipe getrunken. Es wurde getanzt, gelacht, erzählt und geschunkelt. Danach ging es zurück nach Kervenheim auf den Burghof. Hier wartete ein spezielles bayerisches Essen auf die Theatergruppe und die Partner. Statt, dem Titel des gespielten Stückes zufolge, „Kaviar und Currywurst“ gab es Haxe, Sauerkraut, Kartoffelpüree, Weißwurst mit süßem Senf und eine große Maß Bier. Der Wettergott spielte an diesem Oktober-Tag ganz gut mit. Erst am Abend endete dieses wunderbare Vereins-Fest.

Alle Mitglieder bedankten sich mit einem großem Applaus bei dem Orga-Team für dieses herrliche Oktoberfest 2023.

Schon jetzt freuen sich die ,gemütlichen‘ Kervenheimer auf das Frühjahr 2024. In der Bürgerbegegnungsstätte in Winnekendonk warten sie dann mit einem neuen Theaterstück auf. Im nächsten Jahr gibt es eine Abendaufführung mehr.

Gespielt wird die Komödie in drei Akten von Atreju Diener „Alles Werbung, oder was?“.

Aufführungen sind am Freitag, 19. April 2024, Samstag, 20. April 2024, Samstag, 27. April 2024, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 28. April 2024, beim „Theater am Mittag mit Kaffee und Kuchen“ um 15.00 Uhr.

Der Ticket-Vorverkauf startet am 01. Februar 2024, E-mail: Info@tvg-kervenheim.de. Die Tisch-/Sitz-Vergabe erfolgt nach Bestelleingang.

Wer Interesse oder Lust hat, in dieser Theatergruppe mitzuwirken oder mehr über den Verein erfahren möchte, kann sich gerne an Vereinsmitglieder wenden oder schickt einfach eine E-Mail. „Wir melden uns zeitnah zurück“, versprechen die Theatermacher und -macherinnen aus Kervenheim. Infos auf der Internetseite www.tvg-kervenheim.de.