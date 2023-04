Chaos um abgesagte Abi-Prüfungen in NRW

„Wir hatten zwischenzeitlich die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch was wird“, beschreibt Schulleiterin Christina Diehr den Abend vor den schriftlichen Abi-Prüfungen am Kardinal-von-Galen-Gymnasium (KvGG). Irgendwann sei dann aber klar gewesen: Das wird nichts mehr. Die Hiobsbotschaft kam direkt aus Düsseldorf.

Eigentlich hätten in ganz NRW gestern die schriftlichen Abiturprüfungen für unzählige Schülerinnen und Schüler beginnen sollen. Nun musste das Schulministerium die Klausuren auf den morgigen Freitag verschieben. Der Grund: massive technische Probleme. Die zentral gestellten Aufgaben konnten nicht von allen Schulen im Vorfeld vom Server heruntergeladen werden.

Am Mittwoch hätten die Schülerinnen und Schüler am KvGG ihre Abi-Klausuren im Leistungskurs Biologie sowie in den Grundkursen der Fächer Biologie, Chemie und Physik schreiben sollen. Diese finden stattdessen am Freitag statt.

Bangen und warten

Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat Christina Diehr am Abend vor den Prüfungen noch lange vor Ort gebangt und gewartet, ob der Download noch klappen würde. „Wir haben zunächst keine Notwendigkeit gesehen, die Schülerinnen und Schüler wuschig zu machen“, berichtet die Schulleiterin. Zwischendurch habe es so ausgesehen, als hätte es noch etwas werden können. Dann aber plötzlich doch nicht mehr. „Das war ein ganz schönes Hick-Hack.“

Die Kolleginnen und Kollegen, die sie daraufhin nach Hause schickte, seien sehr verständnisvoll und kooperationsbereit gewesen, lobt Diehr ihr Team. „Es war eine surreale Situation – für uns alle.“

Die Schülerinnen und Schüler habe man dann frühzeitig in einer Schul-Mail über den Ausfall informiert. „Die Beratungslehrerin hat zusätzlich einige Schülerinnen und Schüler angerufen, die die Nachricht wiederum in gemeinsame Chatgruppen gestellt und so die Info weitergegeben haben.“ Damit habe man sicherstellen können, dass alle informiert werden. „Immerhin lesen nicht alle regelmäßig ihre Schul-E-Mails.“

Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler tut es der Schulleiterin besonders leid. „Das ist einfach nur super ärgerlich. Aber ich denke, dass der Freitag als Prüfungstermin eine gute Alternative ist.“ Dass einige Schulen die Daten zum Teil schon herunterladen konnten und eventuell weitergeben könnten, bereitet Diehr keine Sorgen. „Es scheint, dass etwa 300 Schulen in NRW die Unterlagen herunterladen konnten – wir gehören aber nicht dazu.“ Durch die bei allen Abiturprüfungen geltenden Vorschriften sei sichergestellt, dass die Aufgaben bis zur Prüfung unter Verschluss gehalten werden. Am Freitag soll dann alles reibungslos klappen. Der Download für die Prüfungen am Donnerstag funktionierte schon mal einwandfrei, freut sich Diehr.