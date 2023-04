Neues Geld für Projekte in der Region

Ein Tauschtreff, ein neues Refugium für Insekten, ein Gemeinschaftsgarten, besondere Einblicke in landwirtschaftliche Betriebe oder die regionale Lebensmittelproduktion, außergewöhnliche Begegnungs- und Bewegungsangebote oder der verbindende Blick in die Geschichte: den Projektideen sind wenig Grenzen gesetzt. Vieles kann möglich werden dank des Regionalbudgets der LEADER-Region „Leistende Landschaft“ (Lei.La). Prämisse für jedes Projekt: Es muss der Entwicklung der Region dienen und den Zielen der Regionalen Entwicklungsstrategie entsprechen. Bereits zwei Jahre in Folge konnte Lei.La in den beteiligten Kommunen Straelen, Nettetal, Geldern und Kevelaer mit diesem Budget kleine Projekte fördern. Jetzt startet der Bewerbungszeitraum für 2023.

Bewerbung für Projektzuschuss

Vereine, Verbände, Kommunen, Privatpersonen sowie Kleinstunternehmen und andere Organisationen sind antragsberechtigt und können sich ab sofort um einen Zuschuss für ihre Projektidee bewerben. Unterstützt werden Maßnahmen und Anschaffungen, die die Region als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum sichern und weiterentwickeln. Projekte müssen in einer der vier Lei.La-Kommunen umgesetzt werden und sich in einem der drei Handlungsfelder der LEADERRegion verorten lassen: „Lebendige Orte, soziale Gemeinschaft und Kultur“, „Natürliche Ressourcen, Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit“ sowie „Regionale Wirtschaft, Wertschöpfung und Ernährung“.

Gefördert werden 80% der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von minimal 2.500 Euro und maximal 20.000 Euro je Projekt. Die Projekte müssen so konzipiert sein, dass sie bis Ende 2023 abgeschlossen und abgerechnet werden können. Mit dem Projekt darf vor der Bewilligung nicht begonnen werden. Der früheste Projektstart liegt voraussichtlich im Juni. Die Förderung erfolgt nach dem Erstattungsprinzip. Die Projektanträge müssen dem Regionalmanagement bis spätestens zum Bewerbungsschluss am 23. April 2023 vollständig vorliegen. Die Beratung mit dem Regionalmanagement rechtzeitig vor der Antragsstellung wird dringend empfohlen, da je nach Projektideen unterschiedliche Antragsunterlagen erforderlich sind. Den vollständigen Aufruf und alle notwendigen Formulare und Checklisten zum Download gibt es auf der Website www.leader-leila.de/kleinprojekte-2023.

Entscheidung im Mai

Jeder eingereichte und grundsätzlich förderfähige Projektantrag wird mittels festgelegter Kriterien durch das Projektauswahlgremium der Region bewertet, es entsteht ein Ranking. Anhand des Rankings und des zur Verfügung stehenden Budgets wird voraussichtlich im Mai entschieden, welche Projektideen eine Förderzusage erhalten können. Die jetzt laufende Ausschreibung erfolgt unter Fördervorbehalt. Eine Förderzusage für die Region wird erst für das zweite Quartal 2023 erwartet, mit einer Bewilligung von Projekten ist daher frühestens im Juni zu rechnen. Auch kleinere Änderungen bei den Förderbedingungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Die Ausschreibung erfolgt dennoch bereits jetzt, um für die Projekte einen möglichst langen Umsetzungszeitraum im laufenden Jahr zu ermöglichen.