Neuer Trainer für KSV-Wasserballer

„#ungeschlagenin2024“, sagen sich die Wasserballer des Kevelaerer SV seit dieser Saison. Grund dafür ist der neue Trainer Louis Winkels. Eigentlich spielt dieser seit mehreren Jahren in der Bundesliga Wasserball in Köln, wird allerdings nun wieder in seiner Heimatstadt Kevelaer ansässig, weshalb er sich entschieden hat, das Wasserball-Team zu trainieren. Mit den neuen Trainingseinheiten und Taktiken sind die Wasserballer motivierter denn je. Alte Spieler kommen wieder zum Training und wollen die vergangenen Erfolge des Vereins wieder aufleben lassen.

Nach mehreren Wochen mit den neuen Taktikübungen fing die Spielsaison am 22.1.24 mit einem Auswärtsspiel gegen SV Neptun 1897 Krefeld an. Die Kevelaerer spielten mit voller Ersatzbank, während die Gegner eine dünn besetzte Bank hatten. Damit hatte Kevelaer schon zu Beginn einen Vorteil, welcher sich auch im Laufe des Spiels bezahlt machte. Durch ständige Wechsel und das Einhalten der Taktik holten sich die Kevelaerer mit 15:7 den Sieg nach Hause.

Insgesamt ist Winkels zufrieden mit dem Teamspiel und der Umsetzung der Taktik, sieht aber noch mehr Potenzial in der Mannschaft.