Am Europaplatz bleibt man dem Motto des nahegelegenen Bahnhofs treu „ Neuer “ Spielplatz im Eisenbahn-Look

Eine neue Holz-Eisenbahn soll Kinder auf den Spielplatz am Europaplatz locken. Foto: eg

Thematisch passender könnte die Gestaltung eines Spielplatzes wohl kaum aussehen: Am Europaplatz, in direkter Nähe zum Bahnhof und unmittelbar neben den Bahngleisen wurde der in die Jahre gekommene Spielplatz erneuert – oder „attraktiviert“, wie Wolfang Toonen von den Kevelaerer Stadtwerken berichtet. Der Grund: Die alten Spielgeräte „waren auf jeden Fall in die Jahre gekommen“. Nun ziert eine Holzlokomotive den Spielbereich.

Bereits im vergangenen Jahr habe die Spieplatzkommission in Kevelaer die Attraktivierung des Platzes beschlossen, so Toonen. Das Thema „Bahnhof“ sei schnell festgelegt gewesen. Ende Februar wurde nun mit der Umgestaltung begonnen – voraussichtlich werden die Arbeiten noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Durch die Neuerungen hoffen die Verantwortlichen natürlich auf mehr Frequenz auf dem Platz, der zugegebenermaßen noch hinter dem Europaplatz nicht gerade den Nabel Kevelaers bildet. Aber vor allem für Kinder von der Gelderner Straße und auch für die Asylant*innen am Bahnhof – die dafür allerdings erst die Brücke passieren müssen – sei der Spielplatz optimal gelegen, meint Wolfgang Toonen.

Neben dem Austausch der Spielgeräte habe man zudem den Sand rund um die neue Rutsche durch „Holzschnipsel“ ersetzt, so Toonen. Diese seien pflegeleichter als Sand und auch hygienischer, da sie von Katzen als Toilette eher weniger gerne genutzt würden.…