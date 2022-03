Tenöre in der Jesus-Christus-Kirche

Toni Di Napoli und Pietro Pato kommen Ende März im Rahmen ihrer sogenannten „TENÖRE4YOU Tour 2022“ zu einem „Mitsummkonzert“ in die Wallfahrtsstadt Kevelaer. Das Konzert findet am Sonntag, 27. März 2022, um 19.30 Uhr, in der Jesus-Christus-Kirche an der Brunnenstraße 70 statt. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen stünden nur wenig begrenzte Sitzplätze zur Verfügung, informiert das Tourmanagement. Präsentiert werden „legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden Texte angezeigt“, heißt es im Vorfeld.

Die Konzertkarten kosten im Vorverkauf 19,50 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Es gibt sie in Kevelaer an folgenden Vorverkaufsstellen: Gemeindebüro Kevelaer, Brunnenstraße 70; Bücherstube im Centrum, Hauptstraße 50; Stern-Apotheke, Annastraße 23; Lotto&Tabak – Maria Villa, Marktstraße 4; Lottoannahmestelle im Rewe, Gelderner Straße 12. Konzertinformation und telefonische Kartenbestellung unter Tel. 01805-565465.