Neuer Probenraum des KMGV

Große Freude herrschte beim KMGV, als nach langer Suche ein neuer Probenraum gefunden wurde.

Am Dienstag, 6. Februar 2024, probte der Chor zum ersten Mal in der Aula der St. Antonius-Grundschule an der Biegstrasse in Kevelaer. Der Vorsitzende Josef Lipka konnte zu Beginn auch gleich einen neuen Sänger begrüßen. Aktueller Probenbeginn ist ab sofort dienstags um 18 Uhr.

Der Männerchor dankt der Stadt und der Schulleitung für ihr Entgegenkommen. Nach wie vor ist jeder neue Sänger herzlich willkommen.