Pfarrer Dr. Modestus Anyaegbu verstärkt das Seelsorgeteam an St. Marien Neuer Pfarrer bleibt für ein Jahr

Pfarrer Dr. Modestus Anyaegbu wird ein Jahr in Kevelaer verbringen. Foto: DdB

Seit dem 5. September 2021 ist Pfarrer Dr. Modestus Anyaegbu neu an der Pfarrei St. Marien in Kevelaer. Der nigerianische Priester wird für ein Jahr in Kevelaer bleiben und die Seelsorge der Wallfahrtspfarrei unterstützen.

Geboren wurde Pfarrer Modestus am 6. November 1971 in einer christlichen Familie in der 5,5-Millionen-Stadt Anambra in Nigeria. Als zweitältester wuchs er mit fünf Schwestern und zwei Brüdern auf. Sein Vater ist schon verstorben, aber seine Mutter lebt noch und hat aktuell 24 Enkelkinder. In seiner Kindheit entdeckte er beim Ministrieren seine Berufung zum Priestertum und besuchte mit elf Jahren das Knabenseminar. Nach seiner Ausbildung am Priesterseminar wurde er am 19. August 2000 zum Priester geweiht.

Zum Studium ging Anyaegbu dann aber nach Europa. An der Université Catholique de Louvain in Belgien studierte er von 2003 bis 2014. Er schloss mit einer Promotion über Thomas von Aquin und Moses Maimonides ab. Dort in Louvain lernte er ab 2012 die deutsche Sprache, die er schon sehr gut beherrscht. Nach dem Studium arbeitete Anyaegbu zunächst an einer Pfarrei in Belgien, bevor er als Professor für Philosophie n…