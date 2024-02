Neuer Betriebsleiter der Stadwerke

Wolfgang Toonen wird zum 1. Juli 2024 neuer Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer sowie der Technischen Betriebe Kevelaer. Das hat abschließend auch der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer kürzlich in seiner nichtöffentlichen Sitzung entschieden.

Hans-Josef Thönnissen geht nach 34 Jahren, davon 18 Jahren als Betriebsleiter, Mitte des Jahres 2024 in seinen wohlverdienten Ruhestand. Sein nun gewählter Nachfolger Wolfgang Toonen fing am 1. August 1982 mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Kevelaer an.

Toonens Werdegang

Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung im Juni 1985 wurde er kurze Zeit als Verwaltungsfachangestellter im Bauverwaltungsamt der Stadt eingesetzt.

Von Oktober 1985 bis Dezember 1986 unterbrach Wolfgang Toonen seine berufliche Laufbahn für den Wehrdienst. Nach seiner Rückkehr zur Stadtverwaltung am 1. Januar 1987 setzte er seine Karriere in verschiedenen Abteilungen fort. Er arbeitete zunächst in der Stadtkasse, wo er ab Oktober 1987 die Position des Vollziehungsbeamten übernahm. Im Zeitraum von 1990 bis 1992 kehrte er zurück ins Bauverwaltungsamt.

Seit dem 1. Januar 1993 ist Wolfgang Toonen bei den Stadtwerken Kevelaer tätig. Er begann im Bereich „Abwasser“ und übernahm im Jahr 2009 die Abteilungsleitung der Abteilung „Service und Verkehr“, wo seine Hauptaufgabe darin besteht, das gesamte Kundengeschäft für die Sparten Trinkwasserversorgung, Abwasser und Strom sowie deren Abrechnung abzuwickeln. Seitdem ist er außerdem für die Neuanschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze in Kevelaer und in den Ortschaften zuständig.

Er betreut die ehrenamtlich betriebenen Bürgerbus-Linien und ist Fachmann in Fragen der Wasser- und Bodenverbände einschließlich des Niersverbandes. Wolfgang Toonen hat die Gründung der NiersEnergie GmbH mitgestaltet und begleitet die Beteiligungen der Stadtwerke Kevelaer an den Netzgesellschaften sowie den errichteten Windkraftanlagen.

Seit 2018 hat Herr Toonen die stellvertretende Betriebsleitung der Stadtwerke Kevelaer inne und wurde vor drei Jahren zum Prokuristen der NiersEnergie GmbH ernannt.

In seiner Zeit bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat Wolfgang Toonen auch seine fachliche Qualifikation stetig erweitert: So absolvierte er im Januar 1992 erfolgreich die Prüfung zum Verwaltungsfachwirt (jetzt: Verwaltungslehrgang II) und schloss im Jahr 2023 die Modulare Qualifizierung für berufliche Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppe 2 gemäß § 25 LVO NRW ab – mit der er bestens für seine neuen Aufgaben qualifiziert ist.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer und die Stadtwerke Kevelaer gratulieren Wolfgang Toonen zur neuen Position und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.