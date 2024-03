Neue Verkehrsführung über die Annastraße

Die Bauarbeiten auf dem Peter-Plümpe-Platz schreiten voran. Als erster Teilbereich wurde die Fahrbahn der Annastraße fertiggestellt.

Bei der aktuell anstehenden Veränderung der Verkehrsführung kann die Annastraße somit in Kürze wieder von Seiten der Willibrordstraße angefahren werden. Auch der Fahrzeugverkehr zum Mechelner Platz ist dann wieder von dieser Seite möglich.

Die Abfahrt erfolgt wie bisher ausschließlich in Richtung Busmannstraße / Venloer Straße. Die rückwärtige Zufahrt zum Mechelner Platz wird wieder geschlossen.

Insgesamt wird sich die Baustelle in nächster Zeit überwiegend im Bereich zwischen der fertigen Annastraße und der Zufahrt der Tiefgarage auf dem Peter-Plümpe-Platz bewegen. Hier werden die neuen Aufenthaltsflächen wie Bürgerplatz mit Fontänen, Grünes Forum und die Spielflächen hergerichtet.

In ca. zwei Wochen werden nach Fertigstellung der Straße Peter-Plümpe-Platz (hinter Müller) entlang der vorhandenen Grünfläche, die Bauarbeiten in dem Straßenteilstück hinter dem Rathaus bis zur Gebäudefront der Marktstraße fortgeführt. Die Anwohnerinnen und Anwohner, deren Zufahrten betroffen sind, erhalten hierzu eine separate Information. Nach der diesjährigen Kirmes werden dann bald die Arbeiten auf dem Peter-Plümpe-Platz zwischen dem Alten und Neuen Rathaus in Angriff genommen.