Neue Herausforderungen für Unternehmer*innen

Dass der aktuelle Jahresbericht 2020 der Kreis-Wirtschaftsförderung die Corona-Pandemie als ein zentrales Thema haben würde, dürfte kaum überraschen. Auch Landrätin Silke Gorißen als neue Vorsitzende von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve machte in ihren Grußworten um Corona keinen Bogen: „Eines dürfte klar sein: Die letzten Monate waren für unsere heimische Wirtschaft keineswegs leicht. Zwar gab es auch Unternehmen, deren Umsätze zu Zeiten der Pandemie kräftig nach oben kletterten, aber die wirklich erfreulichen Segmente konnte man wohl an einer Hand abzählen. Die meisten Firmenchefs in unserem Land sahen sich von jetzt auf gleich völlig neuen Herausforderungen gegenüber.“ Mit diesen Worten leitete sie den Jahresbericht 2020 ein.

24 Seiten umfasst der Druck des Berichtes, in dem zwei positive Nachrichten ganz besonders auffallen: „Millionen Investments im gesamten Kreisgebiet“, ist die erste überschrieben, „Licht am Ende des Corona-Tunnels“ die andere. Beide Beiträge lassen keinen Zweifel daran, dass auch in den schwierigen Pandemie-Monaten sowohl die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Kreisgebiet als auch die unternehmerische Bereitschaft zu Ersatz- und Neu-Investitionen unverkennbar stabil geblieben sind.

Hochschule, Probat-Werke und Mera

Vom zurückhaltenden Hinweis auf nunmehr „25 Jahre Wirtschaftsförderung Kreis Kleve“ über das Hochschul-Engagement für den Förderverein Campus Cleve bis zu den Firmenbesuchen bei den Probat-Werken von Gimborn Maschinenfabrik in Emmerich am Rhein und Mera Tiernahrung in der Wallfahrtsstadt Kevelaer erstreckt sich der Bilderbogen des 2020-er Heftes.

Auch das Thema Tourismus ist, insbesondere mit den Prospekten zum (Rad-)Wandern, wichtiger Bestandteil des Berichts. Der Busunternehmertag und die wachsenden Angebote für Ferienwohnungen finden ebenso Berücksichtigung.

Und auch die anstehende Sommertour der Kreis-Wirtschaftsförderung erhielt ihre Aufmerksamkeit im Jahresbericht: Angefangen beim Mobilheim-Produzenten Lacet in Straelen-Herongen über das „Klavierhaus am Niederrhein“ in Kalkar-Appeldorn bis hin zu den ersten Auto-Adressen für besondere Liebhaber*innen, der Kamps Classics GmbH in der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Turmgarage in der Kreisstadt Kleve ging die sommerliche Reise, die ihren Ausklang beim „Edelobst vom Griether Deich“ nahm.