Der Erlös wird zur Spende

Aufgrund zahlreicher Aktionen können sich die Niederrheiner*innen auch in diesem Sommer an farbenfrohen Wildblumenbeständen erfreuen. Unter anderem ist dafür der Verkauf der Niederrheinmischung über das Gartencenter Breuer in Kevelaer verantwortlich.

Wer sich aktuell noch einen Eindruck von der bunten Blumenvielfalt der unterschiedlichen Mischungen machen möchte, kann zum Beispiel die in Twisteden am Maasweg Richtung Niederlande gelegenen Blühwiesenflächen besuchen. Dem ortsansässigen Natur- und Heimatverein unter dem Vorsitz von Werner Neumann ist es erneut gelungen, in enger Kooperation mit Unterstützer*innen eine Gesamtfläche von nahezu fünf Hektar ökologisch aufzuwerten.

Erlös für Familien in Insul

Aus gegebenem Anlass haben sich Bürgermeister Dr. Dominik Pichler als Schirmherr der Aktion, Heino Breuer und Familie Baaken gemeinsam entschieden, den anteiligen Verkaufserlös direkt und unbürokratisch an von den Überflutungen betroffene Familien in der Ortsgemeinde Insul im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz zu spenden. Der Betrag wird noch durch einige Unterstützer*innen aufgestockt und vor Ort durch Heino Breuer übergeben.

Ein besonderer Dank der Verantwortlichen geht an alle Käufer*innen der wiederverwertbaren und mit Wildblumensamen gefüllten Gläser, die hierdurch der Natur geholfen und soziale Projekte mit dem anteiligen Verkaufserlös unterstützt haben. Bereits jetzt steht fest, dass die Aktion im kommenden Jahr in die vierte Runde gehen wird. Auf die erneute Zusammenarbeit freuen sich das Team vom Gartencenter Breuer, Familie Baaken und Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.