Kevelaerer Verlag sucht Fotos für eine Studie über den Künstler Heinz Henschel „ … müssen Männer mit Bärten sein “

Links: Heinz Henschel auf einem Ausweisbild. Rechte: M. David. Rechts: Heinz Henschel, fotografiert von Mattes David. Foto: M. David

Jan und Hein und Klaas und Pit kämen eventuell infrage. Denn wie heißt es in dem alten Seemannslied „Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren (…müssen Männer mit Bärten sein)“ so schön: „…die haben Bärte, die fahren mit.“ Nun ist die Zeit der Kaperfahrten und Seeräubereien am Niederrhein lange vorbei und auch im Hinblick auf die aktuelle haarige Hipster-Mode hätten es Jan und Hein und Klaas und Pit heute nicht ganz so leicht. Denn in diesem ganz speziellen Fall geht es auch noch um eine Sonderform des Gesichtsschmucks, der bislang keine wirkliche Rennaisance erfuhr: den Schnauzbart.

Und da wird‘s dünn unter der Nase: Günter Grass, Johann Lafer, Tom Selleck – mehr kommt einem da erstmal nicht in den Sinn, und schon diese Reihung in einem Gedankengang macht klar, wie rar sich der Schnäuzer im männlichen Antlitz macht.

Wo ist der Schnäuzer hin?

Das war doch mal anders?, fragt man sich instinktiv und hat vielleicht Bilder von Verwandten oder vom südländischen Kellner am karierten Tischtuch in der Pizzeria im Hinterkopf. So ging es auch Mattes David, im täglichen Leben Langhaar-, aber maximal Drei-Tage-Bart-Träger, natürlich und naturverbundener Achterhoeker und seit ein paar Jahren vor allem Nachlassverwalter und Kunstverlagschef. Diese Geschichte, die 2016 mit dem Tod von Heinz Henschel einen Anfang nahm und daher noch keinen allzu langen Bart hat, treibt ihn seitdem um.

Es ist nicht ,nur‘…