Handwerker, Ritterspiele und Lager. Cover-Songs und Bauchtanz waren auch dabei Mittelalterlicher Markt im Achterhoek

/ von Geertje Wallasch

Mittelalterliche Lager nebenan. Foto: gee

Am Sonntag waren die Parkplätze schon vormittags gut belegt. Das sei am Samstag anders gewesen, sagte Rainer Verhülsdonk, Vorsitzender des Vereins „Natur und Kultur im Achterhoek e. V.“ „Samstags ist Einkaufstag am Niederrhein, doch heute sieht es ja gut aus“, ergänzte er.

Es sei diesmal besonders schwer gewesen, den mittelalterlichen Markt möglich zu machen. „Wir wären hier fast abgesoffen wegen der heftigen Regentage.“

Musikalisch ging es zu auf dem Platz, wo es sich die Menschen unter dem kleinen offenen Zelt gemütlich gemacht hatten. Der Grill stand gleich nebenan.

„Jule Blue“ erfreute die Gäste mit gecoverten Stücken, auch selbstgeschriebene Songs hatte sie in ihrem Repertoire. Juliane Blume, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, kommt aus Kleve und ist mit ihren Songs, die sie auf ihrer Gitarre begleitet, hauptsächlich am Wochenende unterwegs. Michael Heinricks moderierte das Programm auf der Achterhoeker Wiese. Er begleitet und managt die junge Künstlerin Jule Blue.

Jule Blue brauchte eine Pause. Heinricks sagte die nächste Gruppe an. Die „LELADINI“, eine Tanzgruppe, die sich auf orientalische Tänze spezialisiert hat, präsentierte Bauchtänze zu fernöstlicher Musik. Aber auch rockige Beats begleiteten ihre Vorführung.

Nebenan auf der großen…