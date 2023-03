Mit dem Rad unterwegs zwischen Rhein und Maas

Der Niederrhein ist Fahrradland, und ganz besonders deutlich wird dies immer am ersten Sonntag im Juli. Dann ist Niederrheinischer Radwandertag, und es schwingen sich jeweils rund 30.000 Teilnehmer aufs Rad. In diesem Jahr feiert der Radwandertag Jubiläum. Zum 30. Mal geht dieses Radsportevent, das als größtes seiner Art in Deutschland gilt, über die Bühne. Zum Jubiläum wurde ein neues Logo entwickelt, das sich an die Dachmarke von Niederrhein Tourismus anlehnt (Foto). Es wird von den über 60 Kommunen in Nordrhein-Westfalen und den benachbarten Niederlanden genutzt, die den Teilnehmern über 80 mögliche Routen anbieten. Dass der Radwandertag sich einmal zu einem solch großen Event entwickeln würde, hatte bei der ersten Veranstaltung 1992 sicher niemand erwartet. Damals fiel der Startschuss in der Stadt Krefeld, 2300 Teilnehmer wurden damals gezählt. Immer mehr Kommunen kamen dazu, der Radwandertag wurde bis in die Niederlande ausgeweitet.

Unterwegs zwischen Rhein und Maas

Heute reisen viele Menschen von weit her an, um bei diesem Familienevent dabei zu sein. „Der Radwandertag ist immer wieder eine gute Gelegenheit, unsere wunderschöne Region zwischen Rhein und Maas kennen zu lernen“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH, die die Gesamtkoordination des Großevents im Jahr 2017 übernommen hat.

Der nächste Termin für den Niederrheinischen Radwandertag ist Sonntag, 2. Juli 2023.