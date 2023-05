Kevelaer war ein guter Gastgeber für Seniorenvertretungen Landesseniorenkonferenz in der Wallfahrtsstadt

/ von Hildegard van Lier

Mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz NRW besuchten die Versammlung im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus. Foto: privat

Mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den kommunalen Seniorenvertretungen (SV) des Landes Nordrhein-Westfalen waren der Einladung zur Mitgliederversammlung in die Wallfahrtsstadt Kevelaer gefolgt. Hier stellten sie mit dem Vorstand des Dachverbandes, der Landesseniorenvertretung (LSV NRW) die Weichen für die weitere Arbeit mit und für ältere Menschen im Land.

Gelungene Versammlung

„Dank der sehr guten Zusammenarbeit zwischen dem Seniorenbeirat der Gastgeberstadt, vertreten durch seinen Vorsitzenden Josef Lipka, und dem LSV-Team war die Versammlung, trotz der umfangreichen Tagesordnungspunkte, gelungen“, stellte Karl-Josef Büscher, Vorsitzender der Landesseniorenkonferenz, als erstes Fazit des Arbeitstreffens fest. Lob über das Engagement des ortsansässigen Seniorenbeirates sprach auch Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler aus, der in seiner Ansprache die Besucherinnen und Besucher der Landesseniorenkonferenz aus ganz NRW begrüßte.

Gast der Mitgliederversammlung war auch in diesem Jahr der Referatsleiter für Altenpolitische Infrastruktur, Teilhabe im Alter im fördernden Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Thomas Hauberichs. Vorstands-Neuwahlen stehen bei der LSV erst wieder in zwei Jahren an. Die vakante Position für die Schriftführung übertrugen die Delegierten Helga Niedoba aus dem Seniorenbeirat der Stadt Rheine. Um ei…