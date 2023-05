Kirmes: Grußwort des Bürgermeisters

Kirmes-Infos

Verlegung des Wochenmarktes: Anlässlich der Kevelaerer Kirmes, die in der Zeit vom 18. bis zum 22. Mai 2023 stattfindet, werden die Wochenmärkte am Dienstag, 16. Mai, und Freitag, 19. Mai, in verkleinerter Form auf der Gelderner Straße abgehalten, darauf weist die Wallfahrtsstadt hin. Die Verkaufsstände werden zwischen der Antonius-Kirche und dem REWE-Markt aufgebaut sein. Am Dienstag, 23. Mai, fällt der Wochenmarkt aus. Der nächste Wochenmarkt auf dem Peter-Plümpe-Platz findet dann wieder am Freitag, 26. Mai, statt.

Straßensperrungen: Bereits seit dem vergangenen Wochenende sind Teile der Kevelaerer Innenstadt wegen der Kirmes gesperrt.

Abschlussfeuerwerk: Zum Abschluss der Kirmes findet am Montag, 22. Mai, gegen 22.45 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk statt. Das Feuerwerk wird ungefähr 9 Minuten dauern und auf dem Spielplatz neben dem Museum abgebrannt. Aus diesem Grund wird die Straße „Am Museum“ für Fahrzeuge und Fußgänger von ca. 22.30 bis 23.15 Uhr komplett gesperrt sein.

Öffnungszeiten Tourist Information: Versteckt hinter den bunten Buden des Kirmesmarktes befindet sich die Tourist Information. Aufgrund der schlechten Erreichbarkeit wird die touristische Anlaufstelle im Rathaus vom 20. bis 22. Mai ihre Pforten schließen. „Da nun unser Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob täglich von 12 bis 17 Uhr geöffnet ist, müssen Bürger und Gäste unserer Stadt nicht auf den gewohnten Service verzichten“, so Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Dort sind an allen Tagen Tickets, KevelaerCards und touristische Informationen erhältlich. Am Dienstag, 23. Mai, steht das Team der Tourist Information dann ebenfalls wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Stadtmeisterschaft der Faustkämpfer: Der Kirmessonntag, 21. Mai, gehört in diesem Jahr wieder den Faustkämpfern. Die Faustkämpfer Kevelaer 1958 e.V. und der Niederrheinische-Amateur-Boxsport-Bezirks-Verband e.V. (NABBV) halten dann im Kevelaerer Festzelt ihre traditionelle Boxveranstaltung ab. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr. Boxvereine aus ganz NRW haben ihre Sportler für die Kevelaerer Stadtmeisterschaft angemeldet. Geboxt wird nach den Wettkampfbestimmungen des Deutschen-Boxsport-Verbandes e. V. (DBV). Auch die Kevelaerer Faustkämpfer schicken zwei Sportler in den Wettkampf. Neben Jonas Spet, der in der Klasse der Junioren im Superschwergewicht antritt, steigt auch Irakli Shengelia, der in der Klasse der Elite im Halbschwergewicht boxt, in den Ring. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.