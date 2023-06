Lambert Janshen regiert den Thron

Am vergangenen Vatertag richtete die St. Franziskus Bruderschaft Berendonk bei schönstem Wetter ihr traditionelles Vogelschießen an der Krautparsch aus.

Nach dem Antreten der Schützenbrüder und Schützenschwestern vor dem neuen Restaurant Dalmatien, fand zunächst die traditionelle Kranzniederlegung am Ehrenmal statt, bei der Vorsitzender Achim Janßen mit bewegenden Worten der Verstorbenen gedachte. Das im Anschluss stattfindende Fahnenschwenken zu Ehren des scheidenden Throns um Marianne Smitmans wurde von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt.

Eintracht Wetten

Musikalische Unterstützung gab es hierbei, sowie über den gesamten Nachmittag, durch den Musikverein Eintracht Wetten. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sorgten bei kühlen Getränken für ausgelassene Stimmung.

Der Vogel erwies sich in diesem Jahr als sehr robust. Trotz hohem Andrang an der Schießstange ließen die Preise zunächst auf sich warten. Als alle Preise unten waren, ließ die Schießlaune der Schützenbrüder und Schützenschwestern jedoch nach. Und so kam Major Michael Rötgens nicht umhin, die Bruderschaft gegen 18:20 Uhr antreten zu lassen. Schützenbruder Josef Ophey und Ehrenpräsident Lambert Janshen traten daraufhin vor, um das Duell an der Vogelstange unter sich auszumachen. Mit der Unterstützung der Schützenbrüder und Schützenschwestern im Rücken, schossen beide abwechselnd auf den Vogel, bis Lambert Janshen der entscheidende Treffer gelang. Er bildet mit Josef Ophey den neuen Thron in der Berendonk.

Der Nachwuchs an der sehr beliebten Kindervogelstange war deutlich zielstrebiger unterwegs. Gegen 18 Uhr schoss hier Stella Ingenhaag den Vogel ab. Sie ernannte Mia Baumgartl und Celina Pauwen zu ihren Ministerinnen.

Ein echtes Highlight bildete das abschließende Fahnenschwenken zu Ehren der neuen Hofstaaten. Neben den aktiven Fahnenschwenkerinnen und Fahnenschwenkern ließen viele Ehemalige die Fahnen im Wind tanzen. Lambert Janshen bedankte sich im Anschluss herzlich für diese besondere Geste.

Am Freitag, 2. Juni 2023, präsentiert sich der neue Thron nebst Kinderhofstaat um 18 Uhr im Bürgerpark in Wetten. Nach Parade, Fahnenschenken und Umzug lädt die St. Franziskus Bruderschaft herzlich auf den öffentlichen Königsgalaball im Knoase-Saal in Wetten ein, um die neuen Ehrenträgerinnen und Ehrenträger gebührend zu feiern.