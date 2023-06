Einfach und flexibel per Smartphone engagiert

Das Projekt „Nyby“ der Caritas (das KB berichtete) und der Wallfahrtsstadt Kevelaer fördert bürgerschaftliches Engagement und hilft dabei, ehrenamtliche Tätigkeiten zu koordinieren und zu vermitteln. Ganz einfach und flexibel per Smartphone-App. Mit Hilfe der Ehrenamtsapp „Nyby“ können sich hilfesuchende Einrichtungen und Vereine, die eine Aufgabe zu vergeben haben, mit Menschen, die ihre Hilfe anbieten, vernetzen.

“Engagiert in Kevelaer”

In der Gruppe „Engagiert in Kevelaer“ innerhalb der Nyby-App gibt es einzelne Helfergruppen. Diese sind nach Einrichtungen unterteilt. Alle Ehrenamtlichen, die der Gruppe „Engagiert in Kevelaer“ beigetreten sind, um zu helfen, werden von den Projektleitenden informiert, sobald neue Organisationen oder Vereine hinzugekommen sind. „Mittlerweile wächst der Kreis der Helfenden immer mehr“, freut sich Fabienne Schmitz. Sie ist die Ansprechpartnerin für das Projekt bei der Caritas. „Aber auch die Anzahl der Vereine und Wohlfahrtsträger wird immer größer: Mit dem städtischen Jugendzentrum ‚Kompass‘, dem Regina Pacis Haus in Kevelaer und der Flüchtlingshilfe der Caritas haben wir bereits eine Vielfalt an hilfesuchenden Organisationen“.

Und das ist das Prinzip: Auf der einen Seite sind Vereine, Organisationen, Wohlfahrtsträger und auf der anderen Seite die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Über die App können ehrenamtliche Aufgaben abgestimmt und koordiniert werden.

Im Gegensatz zu anderen Foren und Plattformen werden alle, die der Gruppe „Engagiert in Kevelaer“ beitreten, vorher von den Projektbeteiligten der Caritas gecheckt, um Vertrauenswürdigkeit für alle Beteiligten zu gewährleisten. „Wir lernen die Personen in einem persönlichen Gespräch kennen“, so Fabienne Schmitz.

Ein Beispiel: Herbert ist Bewohner im Klostergarten und benötigt kurzfristig Hilfe bei der Einrichtung seines neuen Smartphones. Er lässt deshalb ein Hilfegesuch von der Ehrenamtskoordination des Klostergartens über die Nyby-App einstellen.

Anika ist bereits seit einiger Zeit in der Nyby-Gruppe „Engagiert in Kevelaer“ angemeldet und hat auch schon ein Vorgespräch mit der Caritas geführt. Da sie gerade Zeit hat, meldet sie sich und vereinbart über die App, dass sie Herbert noch am selben Tag bei der Einrichtung seines Smartphones hilft.

Zur Nyby-Gruppe „Engagiert in Kevelaer“: https://ny.by/a/zb9M

Mehr Infos zum Projekt: www.kevelaer.de/engagiert-in-kevelaer.

Kontakt bei der Caritas:

Fabienne Schmitz, 0173 5130767

fabienne.schmitz@caritas-geldern.de.