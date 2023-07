KvGG-Schüler räumen kräftig auf

Vor den Sommerferien hieß es am Kardinal-von-Galen-Gymnasium wieder: Aufräumen! An ihrem vorletzten Schultag waren die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Kevelaer besonders fleißig. Nicht nur Schule und Klassenzimmer wurden aufgeräumt und vom Müll befreit. Auch der Müll rund um das Schulgelände wurde aufgesammelt. Die gesamte Schulgemeinschaft hat mit angepackt. Die Jahrgangsstufe Q1 blieb im Schulgebäude und entrümpelte zusammen mit ihrem Beratungslehrer und dem Hausmeister die Schule.

„Die Müllsammelaktion ist bei uns mittlerweile Tradition kurz vor den Ferien“, so Eva van Leuven, SV-Lehrerin am Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Sie hat den „Clean-Up Day“ zusammen mit ihrem SV-Kollegen Michael Henkel organisiert. Bereits zum fünften Mal sammelte das Kevelaerer Gymnasium in diesem Jahr den Müll auf. Unterstützung gab es auch von Kollegin Rita Aretz-Richter. Sie plante 20 neue Routen, rund um die Schule, sodass alle Wege innerhalb von zwei Stunden abgegangen werden konnten. Frau Aretz-Richter stattete die Gruppen mit einem Stadtplan von Kevelaer aus, auf dem die individuelle Route eingezeichnet war. Alle Klassen waren mit 2-3 großen Müllbeuteln, Handschuhen und Greifzangen ausgestattet und gingen die zugeteilte Route ab. Dabei kam einiges an Müll zusammen. Zum Abschluss kam die gesamten Schulgemeinschaft mit dem gesammelten Müll auf einem Gruppenfoto zusammen. Der städtische Betriebshof entsorgte den gesammelten Müll.