Der Busman Knickern für Große

/ von Kevelaerer Blatt



Beim Aufräumen fielen mir vor einiger Zeit zwei Dinge in die Hände: ein kleiner Stoffbeutel und ein altes Einmachglas. Dreimal darfst du raten, Mechel, was da wohl drin war.

Richtig, der Stoffbeutel war voller kleiner Murmeln aus Ton, die in allen möglichen Farben lackiert waren. Und das Einmachglas war mit lauter durchsichtigen Glaskugeln gefüllt, die innen mit bunten Rosetten verziert waren.

Da kamen natürlich Erinnerungen in mir hoch. Die Knicker aus Ton konnte sich früher jedes Kind leisten, Glasknicker waren dagegen schon was Besonderes. Die waren bestimmt an die zehn einfache Murmeln wert.

Früher waren unsere Spielplätze ja noch nicht so durchgestylt wie heute,

da konnte man noch mit bloßen Händen oder mit einem Stöckchen schnell eine kleine Kuhle ins Erdreich buddeln, und schon konnte das Spiel los gehen.

Wer seinen Knicker am nächsten ans Loch warf, durfte anfangen, und dann wurde „gedozzt“ und geknickert, was das Zeug hielt. Und wer sein Kugel als Letzter ins Loch beförderte, der erhielt als Beute den gesamten Inhalt.…