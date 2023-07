Kunstwerk von Hausfassade entwendet

An der Neustraße in Kevelaer kam es im Zeitraum von Sonntag (16. Juli 2023), 10:00 Uhr und Mittwoch (19. Juli 2023), 10:00 Uhr, zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere Täter entwendeten ein an der Hausfassade montiertes Kunstwerk (Metallschild), welches ca. 150cm hoch ist und entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250.