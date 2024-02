Das gläserne Informationsgebäufe wird im Sommer zum Kunst-Pavillon „ KUNST NATÜRLICH! “ im Solegarten

/ von Geertje Wallasch

Hendrik Görtz, Verena Rohde und Paul Wans (v.l.) stellten das Projekt im Infocenter am Solegarten vor. Foto: gee

Es finde ja schon viel Kultur hier statt in der Stadt und besonders auch im Solegarten mit seinem Gradierwerk, sagt die Wirtschaftsförderin Verena Rohde. „Doch gerade im Hinblick darauf, dass Kevelaer eine Kurstadt werden möchte, ist es uns nochmal wichtig, mehr Kunst in die Stadt zu bringen“, so Rohde weiter, dafür biete sich dieses schöne natürliche Ambiente an. Schon mehrfach fanden hier im und um das Gradierwerk Kulturveranstaltungen statt. So möchte man auch für dieses neue Projekt, das erstmal für drei Jahre geplant ist, eine Zeit anbieten, wo die Kunst auf die Kultur treffe. Am Freitag, 21. Juni, wird die Ausstellung „KUNST NATÜRLICH!“ eröffnet, am Samstag, 22. Juni, steht „So klingt der Solegarten“ auf dem Programm. Das passe doch sehr gut, meint Rohde.

„Kunst natürlich!“ im Solegarten, das passe doch gerade hierher, meint auch der Vorsitzende des Bundesverbandes Bildender Künstler Niederrhein (BBK), Paul Wans, „dafür wird das Infocenter im Solegarten in eine Galerie verwandelt“, schmunzelt Wans, der Initiator dieses Formats. Er habe sich sehr gefreut, dass Verena Rohde den Vorschlag begrüßte. Und so habe man sich zusammengesetzt, wie es eine ansprechende Ausstellung werden könnte. So sei das Projekt entstanden, das vom Bundesverband bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein in Kooperation mit dem Kevelaer Marketing in einer öffentlichen, temporären Präsentation Arbeitsergebnisse einer Künstlerin oder eines Künstlers zeigen möchte. Der Themenbereich Natur und Umwelt soll damit durch die Kunstwerke ausdrücklich angesprochen werden.

So spielt das Motto: „KUNST NATÜRLICH!“ auf das Selbstverständnis und die grundsätzliche Bedeutung Bildender Kunst im öffentichen Raum an. Es gehe um die Bewusstmachung der Kunst, um dieses Selbstverständnis…