Kunst im Kreisverkehr und anderswo

Manche mögen sich an die in der Vergangenheit aus Kostengründen gestoppte „Sculptura“-Reihe erinnert fühlen, manche meckern, weil sich die in Klebeband eingewickelte Marienfigur von der Kirche abwendet oder ihnen ein Gebilde, das an die Gandenkapelle erinnern soll, einfach die Sicht auf die andere Seite des Kreisverkehrs erschwert. Andere halten an, betrachten die teils durchaus skurrilen Gebilde mit Interesse und gar mit amüsiertem Wohlwollen. Und schon sind alle mittendrin, in der „fahrArt“, einem „LEADER – Lei.La“-Projekt, das schon in der Aufbauphase zeigt, dass Kunst so verschieden sein kann wie die Geschmäcker.

Noch sind nicht alle Kunstwerke entlang der als ein- oder mehrteilige Radtour geplanten Strecke durch alle vier Städte der LEADER-Region Geldern-Kevelaer-Straelen-Nettetal aufgebaut. Noch fehlen Hinweisschilder und Flyer zur Route. Doch einige der Kunstwerke, zumindest ihre Standorte und einige wenige Bilder, findet man schon bei „Google Maps“. Wann alle Infos zur Route zusammengetragen und veröffentlicht werden, wissen Lei.La-Chefin Ute Neu und Ausstellungskurator Wilko Austermann noch nicht – und ob es in Corona-Zeiten eine „offizielle“ Eröffnung geben wird ebensowenig. Doch bis dahin kann man diese besondere Ausstellung ja schon mal für sich selbst entdecken, so wie es viele Kevelaerer*innen schon während der Aufbauphase getan haben.

In Kevelaer sind folgende Kunstwerke installiert worden:

Wer die Route abfahren möchte, kann sich weitestgehend am System der Radknotenpunkte am Niederhein orientieren: Start Kevelaer Richtung Geldern: 47 – 49 – Geldern 21-20 -95 -93 – Straelen 29 -75 -34-31 Nettetal 51 -21 -47 -12 – 03 – 06 – 02 – 52 Straelen 74 – 66 – 61 – 60 – 58 – 23 -24 Geldern 19 – 25 – Kevelaer 46 – 47.

Weitere Infos im Internet unter: www.leader-leila.de/projects/fahrart/.