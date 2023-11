Kostenfreie Kunst- und Kreativworkshops

Lightpainting, Parcours, Sternen- und Druckwerkstatt, Malerei, Werken, Filzen, Töpfern, Theaterspiel, Kreatives Gestalten, besondere Naturerlebnisse und Grünholzschnitzen: Das alles und noch mehr können junge Menschen aus Kevelaer und den Ortschaften bei der Workshopreihe „Jung und Kreativ“ erleben und ausprobieren.

Angesprochen sind alle Kinder ab 8 und junge Menschen bis 20 Jahre, die in Kevelaer, Twisteden, Wetten, Winnekendonk oder Kervenheim leben, ganz gleich seit wann und für wie lange sie ihren Lebensmittelpunkt in der Wallfahrtsstadt haben. Ganz besonders – aber selbstverständlich nicht ausschließlich – richtet sich das Angebot an diejenigen, deren Freizeitgestaltung aus ganz unterschiedlichen Gründen ansonsten weniger bunt und abwechslungsreich ist. Nach dem Motto „Probier Dich aus und entdecke was in Dir steckt“ können bis zu drei Workshops aus einer bunten Vielfalt künstlerisch-kreativer Angebote kostenlos gebucht werden. Insgesamt rund 30 Workshops für verschiedene Altersstufen umfasst das Angebot, das von November 2023 bis März 2024 stattfindet und damit kleine Auszeiten in der Herbst- und Winterzeit möglich macht.

Lokale Förderpartner

Das Angebot des Kunst- und Kreativnetzwerks „wirKsam e. V.“ wird auch in seiner jetzt dritten Auflage in Kooperation mit dem Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer umgesetzt. Dank der Förderung durch die Bürgerstiftung „Seid einig“, den Runden Tisch für Flüchtlinge sowie einer großzügigen Spende der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde kann die erfolgreiche Workshopreihe auch nach dem Ende des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ fortgesetzt werden.

Als Dozentinnen und Dozenten sind wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie und erfahrene Workshopdozentinnen und Workshopdozenten mit von der Partie. Den Start macht bereits am 8. und 9. November Daniel Wouters, der Kevelaer beim „Lightpainting“ zur blauen Stunde auf besondere Weise ins Licht setzen wird. „Sich selbst ausprobieren, eigene Stärken entdecken, sich auch mal von sich selbst überraschen lassen, dem Alltagsgeschehen entfliehen und dabei ganz neue Anregungen für die eigene Alltagsgestaltung mitnehmen – all das ist wichtig für die Entwicklung und für ein starkes Selbstbewusstsein”, ist wirKsam-Vorsitzende Anne van Rennings überzeugt und ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir – gemeinsam mit dem Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer – großzügige lokale Förderpartner finden konnten, die nach den Erfolgen 2021/2022 die Fortsetzung der Workshopreihe ermöglichen und laden alle jungen Menschen ein: Seid dabei!“

Schon fast alle Workshops ausgebucht

Nur wenige Tage nach dem Eingang der obenstehenden Meldung erreichte uns am Montag, 6. November 2023, folgende Nachricht des Kevelaerer Vereins „wirKsam“:

„Die Nachfrage ist unglaublich – fünf Tage nach dem Start der Anmeldungen sind Stand Montag bereits 20 der insgsamt aktuell 29 Workshops ausgebucht, die anderen stehen größtenteils kurz davor. Über 250 Workshopplätze wurden schon vergeben. In zwei Fällen wurden bereits Zusatzworkshops eingerichtet, um die Kinder auf den in kürzester Zeit entstandenen Wartelisten nicht zu enttäuschen. Einzelne weitere Workshops sind aktuell noch in Planung und werden zu Jahresbeginn veröffentlicht. Den aktuellen Stand erfährt man jeweils mit Blick auf die Internetseite https://www.wirksam-ev.de/jung-und-kreativ/

Alle, die jetzt nicht mehr zum Zuge kommen, dürfen sich freuen: Die Bürgerstiftung „Seid einig“ und der Runde Tisch für Flüchtlinge haben die Förderung der Workshopreihe auch für das Jahr 2024 bereits jetzt zugesichert. Jugendliche mit Vorschlägen für künstlerisch-kreative Workshops sind jederzeit herzlich eingeladen diese per E-Mail an info@wirksam-ev.de vorzuschlagen.“