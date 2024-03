Kinderleichtathletik bei Crossläufen erfolgreich

Im Februar nahmen Kinder der Jahrgangsgruppen U10 und U12 an Crossläufen in Weeze und Xanten teil. Hier zahlte sich das Lauftraining der vergangenen Wochen aus. Julian Lörcks (m10, 1. Platz) und Leander Winkelmann (m10, 3.Platz) belegten in Weeze über die anspruchsvolle 2100m lange Laufstrecke hervorragenden Ergebnisse in ihrer Alterswertung. In Xanten starteten die Kevelaerer Mädchen und Jungen über einen 1350m langen Stadion-Crosslauf. Hier belegten Leander Winkelmann (m10, 4. Platz), Felia Jakobs (w10, 5. Platz) und Meliha Kocaoglu (w11, 9. Platz) sehr gute fordere Plätze in einem mit über 80 Startern und Starterinnen belegten Teilnehmerfeld.