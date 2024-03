Rotary Club unterstützt Ambulante Hosipzgruppe

Die Ambulante Hospizgruppe feiert in diesen Tagen Geburtstag. Seit 25 Jahren arbeiten die rund 70 Mitglieder der Gruppe unentgeltlich und ehrenamtlich in den Bereichen der Sterbe- und Trauerbegleitung.

Auf Einladung des Rotary-Club Kevelaer stellte die Gruppe ihre Arbeit im Rahmen eines wöchentlichen Meetings des Clubs vor. Margret Voßeler-Deppe, Präsidentin des Rotary Club Kevelaer, besuchte im Anschluss der Präsentation die Räumlichkeiten der Hospizgruppe in der Luxemburger Galerie.

Der Rotary-Club unterstützt mit einem Geldbetrag die Ausbildung weiterer Personen für die Arbeit als Sterbe- und Trauerbegleitung.

Die Ambulante Hospizgruppe Niederrhein begleitet Menschen in einem Umkreis von teilweise mehr als 40 Kilometern und dies sowohl in der Begleitung Sterbender als auch in der Trauerbegleitung der Hinterbliebenen. Der Umfang der Betreuung ist individuell und richtet sich nach Bedarf im Einzelfall.

Dieser Bedarf wird im persönlichen Gespräch mit den Hilfesuchenden und Angehörigen geklärt. Der Verein versucht da zu sein, wo Hilfe gebraucht wird, wo der Schwerkranke lebt, wo der Trauernde zurückbleibt, wenn jemand fehlt, der zuhört, wenn keiner Zeit für ein Gespräch hat oder der Angehörige mal eine Auszeit braucht und nicht anwesend sein kann. Im vergangenen Jahr waren es alleine 76 Sterbebegleitungen, die durch ehrenamtlich, ausgebildete Kräfte des Vereins erfolgten.

Das Trauercafé in den eigenen Räumlichkeiten in der Luxemburger Galerie öffnet einmal im Monat sonntags von 15 bis 16.30 Uhr für all jene, die das Gespräch und die Begleitung suchen. Mit einem Impulstext und Vorstellung neuer Teilnehmerinnen und Teilnehmer beginnt das sonntägliche Treffen, das mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken endet.

Neue Mitarbeitende sind herzlich willkommen. Für Sterbebegleiterinnen und Sterbegleiter steht zunächst eine fachliche Ausbildung über acht Monate mit einem Stundenumfang von 100 Stunden an; Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter erhalten eine Ausbildung von 80 Stunden. Die Schulungen werden von festangestellten eigenen Kräften durchgeführt. Es entstehen keine Kosten; es ist lediglich die Mitgliedschaft im Verein mit einem Jahresbeitrag von 36 € erforderlich.

Weitere Informationen zu Sterbe- und Trauerbegleitung sowie zur Mitarbeit sind über das Büro in der Luxemburger Galerie in Kevelaer zuerfahren.