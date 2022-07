Keylaer stellt den Bezirksschülerprinzen

Im Juni fand das diesjährige Bezirksschützenfest in Twisteden statt. Für die St. Hubertus-Gilde Keylaer nahmen an den Wettkämpfen König Theo Bors, Präsident Erik Adamaschek, Schießmeister Robert Achten und die Fahnenschwenkerinnen und Fahnenschwenker unter Leitung von Fahnenschwenkerobmann Michael Baumanns teil. Mit dem Ausgang der Wettbewerbe sind die Mitglieder der Gilde zufrieden – gute Plätze und mehrere Pokale gesichert:

Die Fahnenschwenkerinnen und Fahnenschwenker durften sich in der Schülerklasse über den 2. Platz freuen, in der Jugendklasse erreichten sie den 3. Platz und in der Seniorenklasse ebenfalls den 2. Platz.

Zwei Mannschaftspokale

Im Schießsport gewann die Schülermannschaft den Mannschaftspokal. Hier belegten die Hubertus-Schützen mit Helena und Jonas Verhülsdonk sowie Benjamnin Schatten in der Einzelwertung die Plätze 1 bis 3.

Auch den Mannschaftspokal in der Jugendklasse sicherte sich die Hubertus-Gilde Keylaer. Hier gewann Sophie Muellemann die Einzelwertung. Lara Muellemann belegte den 3. Platz. Beim Vogelschießen in der Jugendklasse gewann Florian Hiep den 1. Preis.

Den größten Erfolg errang schlussendlich Jonas Verhülsdonk beim Vogelschießen in der Schülerklasse. Er wurde Bezirksschülerprinz und vertritt somit die St. Hubertus-Gilde Keylaer und den Bezirk Kevelaer beim Diözesanjungschützentag im kommenden Jahr in Kalkar. Schießmeister Robert Achten und Jugendwartin Stephanie Hiep freuen sich über die großen Erfolge ihrer Schülerinnen und Schüler sowie der Jugendlichen beim diesjährigen Bezirksschützenfest.