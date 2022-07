100 Jahre Vereinsgeschichte auf Papier

Der SV Viktoria Winnekendonk feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen (das KB berichtete). Mit Stolz und manchmal auch Wehmut schauen die Mitglieder auf eine bewegte Zeit zurück. Zu diesem Anlass haben es sich engagierte Vereinsmitglieder zur Aufgabe gemacht, das vergangene Jahrhundert für sich selbst und nachfolgende Generationen in einer Chronik festzuhalten.

Die Chronik gibt auf 152 Seiten einen Überblick über die Entwicklung des Vereins und die einzelnen Abteilungen: 100 Jahre sportliche Aktivitäten, Erfolge und Niederlagen, gemeinsamer Jubel und geteilte Enttäuschungen, ehrenamtliches Engagement von vielen Freiwilligen.

Der Schwerpunkt in der Festschrift liegt, da es bereits eine Chronik zum 75-jährigen Vereinsbestehen gab, auf den letzten 25 Jahren seit 1997. So folgen, nach den üblichen Grußworten, zunächst eine chronologische Zusammenstellung wichtiger Meilensteine im Vereinsleben und dann Berichte der einzelnen Abteilungen. Für die älteren Mitglieder sollen so Erinnerungen geweckt, für die jüngeren sowie zukünftige Mitglieder die Tradition gewahrt und Ansporn zur Erhaltung dieser gegeben werden.

Hoffnung auf engagierte Nachfolge

„An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die dieses Druckwerk erst ermöglichten: unseren Mitgliedern, Trainern, Übungsleitern, Schiedsrichtern, Platzwarten, Reinigungskräften, sonstigen Helfern und natürlich engagierten Eltern sowie unseren Sponsoren, Gönnern und Fans. Ohne sie alle ist ein Vereinsleben wie bei uns nicht möglich. Hoffen wir, dass es weiterhin so viele ‚positiv Verrückte‘ gibt, die die Geschicke und die Geschichte unseres Vereins für die nächsten 100 Jahre glücklich lenken“, so die Verantwortlichen.

Als Autorinnen und Autoren zeichnen für die Festschrift verantwortlich: Peter Schlossarek, Christiane Böhm, Nils Dahlmann, Jonas Niersmann, Uschi Hebben, Dorothe Ophey, Mishell Kranenburg, Andrea Schlossarek, Nadine Raadts, Lukas Tissen, Ute Derks und Lara Luyven (beide Layout und Gestaltung).

Die Chronik ist für 12,50 Euro in Winnekendonk bei der Provinzial Aben, bei Schreib-/Tabakwaren Leonie Borghs-Sabolcec und im Sportstübchen bei Markus Schulz erhältlich.