Abschied nach mehr als 40 Jahren

Nach mehr als 43 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers wurde Martina van Dijk im Kreis ihrer Familie sowie Kolleginnen, Kollegen und Ehemaligen im Hotel/Restaurant „Zur Brücke“ verabschiedet.

Vorstandsmitglied Wilfried Bosch ließ das Berufsleben von van Dijk in seiner Rede Revue passieren: Als gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau fing die 63-Jährige im April 1979 in der damaligen Volksbank Kevelaer im Kreditsekretariat an. Bis zum Eintritt in den Ruhestand blieb sie als Servicepartnerin in der Geschäftsstelle Kevelaer, wo ihr die Kundschaft sehr ans Herz gewachsen ist. „Deshalb trifft auf Sie ganz besonders der Ausspruch mit dem lachenden und dem weinenden Auge zu“, meinte Bosch augenzwinkernd. „Wir danken für Ihre Flexibilität, Ihren Antrieb und Ihre Hilfsbereitschaft. Sie haben immer gerne Arbeiten für andere übernommen und stets ein offenes Ohr für alle gehabt (…) Sie mögen Menschen und Menschen mögen Sie,“ lobte er die Freundlichkeit der langjährigen VoBa-Mitarbeiterin

„Eine Stunde, wenn Sie glücklich ist, ist viel. Nicht das Maß der Zeit entscheidet, wohl aber das Maß des Glücks,“ zitierte Bosch im Anschluss noch mit Theodor Fontane den Lieblingsspruch der Pensionärin, die ihre neu gewonnene Freizeit zum vermehrten Kochen für und mit Familie, Freundinnen und Freunden sowie fürs Reisen in Verbindung mit dem Fahrradfahren nutzen möchte.