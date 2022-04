Kevelaerer reparierBar startet an neuem Ort

Nach der Coronapause öffnet die „reparierBar“ Kevelaer wieder an jedem ersten Dienstag im Monat, um defekte Elektronikartikel, Elektrokleingeräte, Kleinmöbel, Kleidung oder auch Spielwaren gemeinsam zu reparieren.

Die Mitglieder des Vereins freuen sich, am 3. Mai 2022 die Besucher*innen ab 16 Uhr erstmals im Gemeindesaal der evangelischen Kirche, Brunnenstraße 70 in Kevelaer, begrüßen zu dürfen. Es wird empfohlen, sich vorab telefonisch unter 0152-59147700 oder über die Vereinshomepage anzumelden, um Wartezeiten so gering wie möglich zu halten.

Der Verein weist darauf hin, dass keine weiße Ware, keine Fahrräder und keine Kaffee-Vollautomaten angenommen werden. Hierzu möge man sich an eine*n Fachhändler*in des Vertrauens vor Ort wenden. Weitere Informationen, auch mit der Möglichkeit, einen Laufzettel vorab auszudrucken, gibt‘s unter reparierbar-kevelaer.clubdesk.com. Pro Besucher*in wird lediglich eine Reparatur angenommen. Der Zutritt ist nur mit medizinischer oder FFP2-Maske möglich. Der Gemeindesaal ist barrierefrei erreichbar.