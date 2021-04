Kevelaerer Kirmes ist offiziell abgesagt

Die Bürgermeister aus Kevelaer und Geldern haben sich nun schweren Herzens dazu durchgerungen, die traditionellen Kirmesveranstaltungen um Christi Himmelfahrt und an Pfingsten abzusagen. Lange hatten die beiden Rathauschefs Dr. Dominik Pichler und Sven Kaiser gehofft, ein Kirmestreiben möglicherweise unter Hygieneschutzmaßnahmen durchführen zu können und bislang noch nicht verbindlich abgesagt. Jetzt ist jedoch sicher: Es wird auch in diesem Jahr keine Fahrgeschäfte, Losbuden, Imbissstände und Umzüge in den Innenstädten von Kevelaer und Geldern geben.

„Es wäre unvernünftig in Zeiten einer Pandemie“, betont Pichler. Auch wenn man den Schausteller*innen gerne eine Perspektive gegeben hätte. Gerade die britische Corona-Mutation und die wechselhaften Inzidenzen auf Stadt- und Kreisebene ließen jedoch kaum auf eine wesentliche Verbesserung der Infektionslage bis Mai hoffen, erklären die Verantwortlichen. Die aktuell geltende Coronaschutzverordnung für NRW untersagt ohnehin große Festveranstaltungen bis mindestens zum 31. Mai 2021 (das KB berichtete). Die Kevelaerer Kirmes hätte vom 13. bis 17. Mai stattgefunden, in Geldern eine Woche später. Dominik Pichler und Sven Kaiser sind zuversichtlich, dass die traditionsreichen Großveranstaltungen im kommenden Jahr wieder in gewohnter Weise begangen werden können.