Kevelaerer Firma erhält Hochschulpreis 2022

Einen Austausch zwischen wirtschaftlich interessierten Fachleuten – das ist es, was die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in diesem Monat mal wieder bieten wollte. Das „Forum Kreis Kleve – Das Fachleute-Treffen für wirtschaftlich Interessierte“ war coronabedingt von November auf Juni verschoben worden und lud nun Fachleute aus der Umgebung zum Schloss Moyland ein. WDR-Moderator Tom Hegermann führte die mehr als 320 Gäste durch den Abend.

Drei Hochschulpreis-Trägern sollte die besondere Aufmerksamkeit der Veranstaltung gehören, denen Landrätin Silke Gorißen ihre Laudatio widmete und betonte, wie erfolgreich und gewinnbringend die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Rhein-Waal und der Unternehmerschaft sein kann. Die Agentur mediamixx aus Kleve, Pfeifer & Langen aus Kalkar und die MERA Tiernahrung aus Kevelaer gewannen in diesem Jahr die Hochschulpreise. 5.000 Euro Preisgeld bedeutet das für die Arbeit der eingebundenen Professorinnen und Professoren, eine Einladung zum runden Abendessen erhielten die Studierenden mit ihren Gästen und jeweils ein Schlote-Original mit dem Motiv der jungen Hochschule gab es für die Firmenchefinnen und -chefs.

Bereits im Rahmen ihrer Begrüßung wies Gorißen darauf hin, dass dieses Forum Kreis Kleve das letzte mit Hans-Josef Kuypers als dem ausscheidenden Geschäftsführer der Kreis-WfG sei. Einen herzlichen Dank widmete die Landrätin den Sparkassen und Volksbanken, die nicht nur seit Jahren die Arbeit der Jury prägten, sondern auch die Kosten für die Gesamtveranstaltung und die Hochschulpreise zahlten.

Zukunftsthema Wasserstoff: Potenzial im Kreis Kleve

Für breite Aufmerksamkeit sorgte im Anschluss bereits die Diskussionsrunde zum „Zukunftsthema Wasserstoff“ mit Moderator Tom Hegermann. Hatte es in der Einladung noch das Fragezeichen hinter dem Satz „auch für den Kreis Kleve?“ gegeben, so stand nach dem etwa 20-minütigen Austausch fest: Das Thema Wasserstoff, für das sich Professor Dr. Peter Kisters als stellvertretender Präsident der Hochschule Rhein-Waal, Drazen Petrovic von Omexon Smart Technologies, Stefan Rouenhoff als Bundestagsabgeordneter der CDU, Wolfgang Wolter als Geschäftsführer der Wystrach GmbH und Dr. Jörg Fabri für die Allocate International GmbH einbrachten, bietet dem Kreisgebiet ein selten erreichtes Wertschöpfungspotenzial.

So ließ Stefan Rouenhoff keinen Zweifel daran, dass die Höhe der Fördergelder beim Thema Wasserstoff „beachtlich“ sei. Peter Kisters sah die wissenschaftliche Herausforderung des Wasserstoffs als „bedeutsame Herausforderung“ für die Hochschule angewandter Wissenschaften, und Dr. Fabri als Vertreter der Kevelaerer Firma ESN Energie-Systeme-Niederrhein GmbH sah gar die internationale Aufmerksamkeit der Wasserstoff-Welt auf den Kreis Kleve gerichtet. Kurzum: Alle Akteure bis hin zu Drazen Petrovic motivierten dazu, diesem – auch Arbeitsplätze schaffenden – Thema gerecht zu werden. Allein bei der in Weeze beheimateten Firma Wystrach würden bis zu 100 Stellen zu besetzen sein.

Familienunternehmen ausgezeichnet

Was folgte, waren die feierlichen Übergaben der Hochschulpreise. Aus Kevelaer darf sich die Firma MERA über die Auszeichnung freuen. Das Unternehmen gehört zu den traditionsreichen Familienunternehmen, das bereits in der dritten Generation geführt wird und derzeit 200 Mitarbeitende zählt. „Jeden Tag arbeiten wir mit viel Herzblut an hochwertigen Ernährungskonzepten, die ganz auf die Bedürfnisse des Tieres abgestimmt sind“, zitierte Geschäftsführer Felix Vos (Foto vorne Mitte) seine hauseigene Firmenphilosophie, nachdem seinem Unternehmen die Mitteilung vom Gewinn des Hochschulpreises 2022 der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve überbracht wurde.

Mit am Tisch saßen Dr. Stefan Mandel, Leiter Forschung & Entwicklung bei MERA, Emily Rutz aus Neukirchen-Vluyn als ehemalige Studierende und auch Professor Dr. Florian Kugler von der Fakultät Life Sciences der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. „Analyse und Optimierung der Nachhaltigkeitskommunikation der MERA Tiernahrung GmbH“, war die Bachelorarbeit von Emily Rutz überschrieben – eine Arbeit, die von der jungen Frau vor zwei Jahren abgeschlossen wurde und sie zum anschließenden Master-Studiengang motivierte. „Durch Online-Befragungen von mehr als 300 Verbrauchern und 40 Mitarbeitenden konnten nach Aussage von Professor Dr. Florian Kugler Anspruchsgruppenprofile erstellt, die Bedeutung verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte für die jeweilige Anspruchsgruppe ermittelt und insbesondere die Wahrnehmung der Nachhaltigkeitskommunikation des Unternehmens erfasst werden“, heißt es in dem Schriftstück.

Noch heute greife Dr. Mandel auf die von ihr aufgebaute Datenbank zurück. „Und wer weiß“, sagte Geschäftsführer Vos, „ob wir ohne dieses Fundament die Auszeichnung zum auch international anerkannten ‚Nachhaltigkeitschampion‘ der Zeitung ‚Die Welt‘ erhalten hätten.“