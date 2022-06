Niederländische Spaßkapelle kommt nach Kervenheim

Seit vielen Jahren schon begeistert die niederländische Blaskappelle „Kleug Zaat“ die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes „Burgzauber“ in Kervenheim. Nach coronabedingter Pause freuen sich die Musiker nun, alternativ zum Wintertreiben einen Sommerauftritt im Dorf hinlegen zu können. Dem Dorfmarketingverein „WIR für Kervenheim e.V.“ ist es gelungen, die Band für ein Konzert am Sonntag, 26. Juni 2022, zu engagieren.

Die „Joekskapel“ (Spaßkapelle) wurde vor über 40 Jahren in der Nähe von Arcen gegründet. Anfangs mit sieben Musikern gestartet, musizieren die Niederländer inzwischen mit 18 Männern. Auf vielen Stadt-, Schützen-, oder Weinfesten sorgen sie für Stimmung. „Wir freuen uns immer sehr auf unsere Auftritte in Kervenheim“, sagt Pierre van Dijk, der in Kevelaer lebende Posaunist.

Parallel findet am 25. und 26. Juni 2022 auf dem Burghof auch die Landpartie statt. Auf dem Burghof wird an 15 Ständen wieder viel Kunst, Kreatives und Handwerk geboten.

Der Auftritt von Kleug Zaat beginnt am 26. Juni um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Dorfmarketingverein freut sich über eine Spende, die unter anderem auch zur Erhaltung der Burg beiträgt.