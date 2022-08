Kevelaerer Debeka freut sich über Nachwuchskräfte

Am 1. August starteten drei Auszubildende bei der „Debeka“ in Kevelaer ins Berufsleben. Nach zwei Jahren Corona lebt die genossenschaftlich geprägte Unternehmensgruppe nun ihre Traditionen wieder aus. „Wir sind eine starke Gemeinschaft, in der das Füreinander zählt. Das funktionierte zwar auch sehr gut auf Distanz, aber es geht doch nichts über ein persönliches Zusammentreffen“, sagt Geschäftsstellenleiter Oliver Dietze. Die Debeka bezeichnet die Ausbildung als „Königsweg der Personalbeschaffung“.