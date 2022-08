Die Neuen sind da

Am 1. August starteten sechs junge Menschen ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zur Bankkauffrau- bzw. zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Rhein-Maas.

„Wir heißen die neuen Auszubildenden in unserem Sparkassen-Team herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude auf ihrem Berufsweg in der Sparkasse Rhein-Maas“, begrüßte Sparkassenchef Michael Wolters die „Neuen“. Den guten Wünschen schlossen sich Personalratsvorsitzender Wolfgang Dahms und Nadine Peerenboom aus der Personalabteilung an.

Mit einer gemeinsamen Einführungswoche in der Hauptstelle beginnt die Ausbildung für die angehenden Bankerinnen und Banker. In dieser Zeit erhalten sie erste Einblicke in die Strukturen und Abläufe des Unternehmens und bekommen Informationen zum Ausbildungsverlauf vermittelt. Danach folgt der Wechsel in die Geschäftsstellen. Gemeinsam mit und von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen der Sparkasse lernen die jungen Menschen alles zum Thema Service, Beratung und Kundenorientierung.

Darüber hinaus durchlaufen die Auszubildenden verschiedene interne Abteilungen, in denen Ausbildungsinhalte zum Sparkassenwesen vermittelt werden. Berufsschulunterricht, praxisbezogene Fachschulungen, kundenorientierte Trainings und interner Unterricht begleiten die angehenden Bankkaufleute zusätzlich auf dem Weg zum angestrebten Berufsziel. Bereits ausbildungsbegleitend oder im Anschluss daran bietet die Sparkasse verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten bis hin zum Studium, um sich eine breite Berufsqualifikation erwerben zu können.

Noch freie Plätze für 2022

Im Hinblick auf die Situation auf dem Ausbildungsmarkt stockt die Sparkasse ihr Ausbildungsplatzangebot auf und bietet für Kurzentschlossene noch die Möglichkeit, am 1. September 2022 in eine Ausbildung zu starten. Sowohl für diesen Stichtag, als auch für das Ausbildungsjahr 2023 ist das Bewerbungsverfahren – bei entsprechenden Voraussetzungen auch in Kombination mit einem berufsbegleitenden Studium – eröffnet. Auf der Internetseite www.skrm.de/ausbildung hat die Sparkasse Rhein-Maas Informationen zum Berufsbild und zum Bewerbungsverfahren hinterlegt. Fragen rund um das Thema „Ausbildung bei der Sparkasse“ beantwortet Nadine Peerenboom unter Tel. 02821 / 7110-5301.