Kevelaerer Brunnenleuchten am Wochenende

Am Samstag, 26. März 2022, warten auf die Besucher*innen des „Brunnenleuchtens“ besondere Highlights in Kevelaers Innenstadt. Ob musikalische Darbietungen, kulinarische Angebote oder ein verlängertes Shopping-Erlebnis, es gibt vieles zu entdecken.

Ein ganz besonderes Erlebnis ist das namensgebende „Brunnenleuchten“, bei dem viele Kevelaerer Brunnen vom Techniker-Team des Konzert- und Bühnenhauses illuminiert werden. Von 19 bis 23 Uhr zeigt sich die Kevelaerer Innenstadt in einem ganz besonderem Licht. „Wir freuen uns auf ei- nen erlebnisreichen Spaziergang durch die Innenstadt entlang der illuminierten Brunnen mit der Möglichkeit zum Shoppen und Verweilen“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Am Luxemburger Platz wird ab 20 Uhr das Kevelaerer Duo, bestehend aus Levin Ripkens und Ciara Ehren, für die passende musikalische Stimmung sorgen. Parallel wird am St. Klara Platz Felix Gubesch, bekannt unter dem Namen „DJ Floox“, auflegen. Auf dem Roermonder Platz, im Brunnenhof der Basilika und in der Amsterdamer Straße wird durch eine Musikuntermalung zu einer Reise durch verschiedene Genres eingeladen.

Vereine engagieren sich

Für die Verpflegung an diesem Abend sorgen Kevelaerer Vereine und Gastronom*innen. Als Verein engagiert sich das Ameland Ferienlager, die DLRG OG Kevelaer, die ExploDaTeens VFR Blau-Gold Kevelaer, die KJK Karnevalsjugend Kevelaer e.V., die Kolpingsfamilie Kevelaer sowie der Theaterverein 4c.

Ob heiß oder kalt, mit oder ohne Alkohol, fruchtig oder herb: bei dieser Veranstaltung dürfte niemand durstig nach Hause gehen. Das Gleiche gilt für die angebotenen Speisen. „Von der Bratwurst frisch vom Grill bis zur süßen Nutellawaffel werden beim Kevelaerer Brunnenleuchten alle Geschmäcker auf ihre Kosten kommen“, freut sich Organisatorin Alina Peters vom Kevelaer Marketing. Die Cocktail Ambulanz wird an diesem Abend ebenfalls vor Ort sein und die Besucher*innen der Veranstaltung mit frisch gemixten Cocktails „verarzten“.

QR-Codes, die in der Nähe der Brunnen angebracht sind, führen zu weiterführenden Informationen über die Entstehung und Geschichte der einzelnen Brunnen. Diese können die Spaziergänger*innen per Smartphone abrufen und sich in Ruhe anhören.