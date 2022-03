Die Dondertstraße hat manch‘ spannende Geschichte zu bieten Zwischen Brunnen, Bad und Bahn

An die Stelle der Leichenhalle vor dem Marienhospital trat nach deren Abriss 2002 der von einem brasilianischen Künstler gestaltete Brunnen „Lebenszyklus“. Foto: Archiv WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Dondertstraße

Sie hat an ihrem nördlichen Ende, also der Einmündung in die Lindenstraße, unfreiwillig für Diskussionsstoff gesorgt. Vor Wochen hat auch das KB darüber berichtet, dass es wegen eines Fahrrad- und Fußgängerüberweges Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadt Kevelaer und der Deutschen Bahn gab. Ob die Angelegenheit schon wieder Schnee von gestern ist oder noch immer Diskussionsbedarf besteht, lass ich mal offen. Der rote Streifen an der strittigen Stelle ist jedenfalls weg und durch einen deutlich markierten Überweg ersetzt worden. Wer den nicht beachten will, dem ist auch nicht mehr zu helfen.

Mir geht es jedoch wie gewohnt darum, Namen und Herkunft dieser Straße zu erklären und zu beschreiben, was es sonst noch an Besonderheiten gibt oder gab. Der Blick zurück in vergangene Jahrhunderte ist dabei auch dieses Mal ganz hilfreich.<…