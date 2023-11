Kerpenkate Stiftung erhält Spende

Anlässlich der Party-Veranstaltung „Amphoria (Lost Places)“ im Bühnenhaus, die Michael Schmidt mit seinem Team vom „Herr Lehmann“ am 28.10.2023 durchführte (das KB berichtete) wurden von der Fa. Janßen Group aus Twisteden nicht nur der florale Schmuck zur Veranstaltung angefertigt, sondern auch 100 Haarkränze aus der Calunensorte „Beauty Lady“. Dieser sehr schön gestaltete farbige Haarschmuck fand bei den jungen weiblichen Besuchern großen Anklang, die dafür gerne € 5 ausgaben, schließlich passte dieses erworbene Outfit zum Showkonzept aus floralen Akzenten.

Gaby und Lavinia Janßen waren mit Michael Schmidt der Ansicht, dass diese Extraeinnahme einem guten Zweck zugeführt werden sollte. Man entschied sich daher, der Kevelaerer Kerpenkate Stiftung das Geld zu übergeben. Die Kerpenkate Stiftung fördert ausschließlich Projekte zu Gunsten Kevelaerer Kinder. Michael Schmidt verriet dann auch, dass der Kartenvorverkauf für die kommende Veranstaltung im Frühjahr 2024 bereits am 2.12.2023 beginnt. Zur letzten Amphoria Party kamen ca. 800 Besucher nach Kevelaer, um ausgelassen und friedlich zu feiern.

Kerpenkate Stiftung Kevelaer

Die Stiftung unterstützt Projekte für bedürftige oder in notgeratene Kinder in Kevelaer. Ebenso werden junge Talente gefördert, die sonst nicht in der finanziellen Lage wären, ihre besondere Gabe zu professionalisieren.

Eine Auswahl von Projekten, die von der Kerpenkate-Stiftung unterstützt wurden:

• Soforthilfe-Fonds

• Ferienmaßnahmen für schwerstbehinderte Kinder

• Unterstützung von Jugendräumen in Kevelaer und den Ortschaften

• Präventionsprogramm „Babybedenkzeit“

• Sozial- und Erlebnispädagogische Gruppenangebote

• Erziehungskompetenz für Alleinerziehende – Mütterfrühstück

• Förderung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

• Begabtenförderung

kerpenkate-stiftung.de