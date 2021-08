KBV-Vorstand deutlich verjüngt

Der KBV-Vorsitzende Helmut Komorowski begrüßte am 19. August 2021 im Vereinslokal „Goldener Löwe“ die zahlreich erschienen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Zu Beginn der Versammlung verlas Schriftführer Paul Verheyen das Protokoll der letztjährigen JHV. Helmut Komorowski ging in seinem Tätigkeitsbericht auf die Schwerpunkte des vergangenen Jahres, insbesondere die Kommunalwahl, ein. Er kündigte an, dass er nicht wieder für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wird.

Geschäftsführer Hans Maas erläuterte die derzeitige Kassensituation und konnte einen guten Kassenstand vermelden. Irmgard Baers, die die Vereinsbuch­führung gemeinsam mit Wina Kuhrt geprüft hatte, stellte in ihrem Kassenbericht fest, dass alle Unterlagen gut und korrekt geführt wurden. Dem Kassierer und dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Für die turnusgemäß ausscheidende Kassenprüferin Irmgard Baers wurde Siegfried Pathe einstimmig gewählt. Ersatzkassen­prüferin bleibt Wina Kuhrt.

Vorstandswahlen

Für die turnusgemäß anstehenden Vorstandswahlen wurde Gottfried Winkels als Wahlleiter von der Versammlung gewählt. Der scheidende Vorsitzende Helmut Komorowski schlug der Versammlung eine deutlich jüngere Zusammensetzung des Vorstands vor. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung, Gegenkandidaten gab es nicht.

Damit setzt sich der Vorstand der Kevelaerer Bürgervereinigung für die kommenden zwei Jahre wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Frank Jakobs,

Stv. Vorsitzender: Jan Ehren,

Geschäftsführer: Hans Maas, der gleichzeitig auch die Funktion des Schatzmeisters ausübt,

Beisitzer*innen: Sandra Jacobs und Daniel Nowotnick,

Kooptiertes Mitglied: Fraktionsvorsitzender Günther Krüger.

Der Fraktionsvorsitzende Günther Krüger berichtete anschließend über die wesent­lichen Entwicklungen in den Rats- und Ausschusssitzungen seit der vergangenen Jahreshauptversammlung. Dem schloss sich eine angeregte Diskussion unter den Mitgliedern an. Nachdem der Vorsitzende den offiziellen Teil der Jahreshauptversamm­lung geschlossen hatte, klang der Abend mit einem gemütlichen Beisam­mensein aus.