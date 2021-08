Katja Plenzdorf-Weber führt SPD-Ortsverein

Vor einer Woche feierte der Ortsverein der SPD das diesjährige Sommerfest in der Gaststätte “Zum Einhorn”. Die spannendste Nachricht machte schnell die Runde in Kevelaer: Der bisherige Ortsvereinschef Ulli Hütgens trat von seinem Posten zurück und stellte sein Ratsmandat zur Verfügung. Schnell war auch klar, dass Michael Vonscheidt für ihn in den Rat nachrücken würde. Doch die Nachricht, dass Katja Plenzdorf-Weber kommissarisch die Leitung des Ortsvereins übernehmen würde, stand erst am heutigen Freitag im Bericht des Ortsvereins über sein Sommerfest.

“Nach knapp anderthalb Jahren Corona-Pause war es ein fröhliches und angenehmes Wiedersehen der Genoss*innen aus Kevelaer und den Ortschaften”, heißt es in dem kurzen Statement. “Besonders geehrt wurden die Parteimitglieder Ursula Herrmann und Wilhelm Hendrix für ihre jeweils 40-jährige Parteizugehörigkeit. Die Verleihung der Urkunden übernahm der Bundestagskandidat Bodo Wißen, der auch eine mitreißende Rede hielt. Der Kevelaerer Bürgermeister Dominik Pichler sorgte dann im Anschluss an den Kandidaten auch nochmals für Begeisterung mit einer Ansprache zur beginnenden “heißen Phase” des Wahlkampfs.

Geleitet wurde die Veranstaltung von Katja Plenzdorf-Weber, der neuen kommissarischen Vorsitzenden des Ortsvereins. Ihr Vorgänger im Amt, Ulli Hütgens, trat aus persönlichen Gründen von seinen Parteiposten zurück. Sein Ratsmandat übernimmt Michael Vonscheidt.”