Karneval für Menschen mit und ohne Behinderung

Am 20. Januar 2024 ab 11.11. Uhr wird wieder gemeinsam mit den Gästen der Lebenshilfe und den Wohngruppen vom LVR-HPH-Netz Niederrhein Karneval gefeiert.

Im Gemeindesaal der evanglischen Kirchengemeinde Jesus-Christus-Kirche auf der Brunnenstraße 30 in Kevelaer findet diese besondere Karnevalssitzung zum wiederholten Male statt.

Ein Dank für die Unterstützung

Ein großes „Dankeschön“ geht darum auch in diesem Jahr an Pfarrerin Karin Dembeck, die den Gemeindesaal zur Verfügung stellt, sowie an die Sponsoren Edeka Brüggemeier, der Volksbank an der Niers und dem Gartencenter Breuer.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein bunt gestaltetes Programm.

Jede Kevelaererin und jeder Kevelaerer, ob jung oder alt ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.