Zweiter Winterwandertag

Am 20. Januar 2024 findet zum zweiten Mal der Winterwandertag in der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. Bei einer geführten Wanderung können die Teilnehmenden dem Winter-Stimmungstief entkommen, die Abwehrkräfte stärken und dabei die Natur genießen. „Wir hoffen auf schönes Wetter, damit die Wanderung für alle Teilnehmenden zu einem unvergesslichen Erlebnis wird“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

In einer Gruppe zu wandern und dieses Erlebnis mit Gleichgesinnten zu teilen, hat einen ganz besonderen Reiz. Der gesellige Austausch mit anderen bringt die Teilnehmenden schnell auf andere Gedanken. Die Natur tut das Übrige, um die Seele baumeln zu lassen und die Unbeschwertheit zu genießen. „Bewegung an der frischen Luft tut Körper, Geist und Seele gut. Und die Wanderung lässt sich auch perfekt mit einem anschließenden Besuch im Solegarten St. Jakob kombinieren,“ sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus im Kevelaer Marketing.

Ein fachkundiger Wanderführer begleitet die Teilnehmenden am Samstag, 20. Januar 2024, auf der geführten Wanderung. Treffpunkt für die Wanderung ist um 11 Uhr am Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob. Die voraussichtliche Dauer beträgt ca. 3 Stunden. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Interessierte melden sich bis zum 18. Januar 2024 telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de an. Persönlich ist die Anmeldung in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz oder im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob möglich. Die Führung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen statt.