Kävelse Lüj lädt zum Mitsingen ein

„Singe, wem Gesang gegeben…“, so heißt es schon in Ludwig Uhlands Gedicht „Freie Kunst“. Dort wird sich allerdings auf die Dichtkunst bezogen. Das beschränkt aber nicht die Freude der Menschen am sogenannten „Rudelsingen“. Diese Freude lenkt das Ehepaar Thomas und Silvia Molderings, Betreiber*innen des Kevelaerer Kultbrauhauses „Kävelse Lüj“, am Samstag, 18. Juni 2022, auf das Schulgelände auf der Hüls hinter die Dreifachturnhalle. Auf einer großen Rasenfläche findet zum ersten Mal „Kevelaer singt“ statt.

Unter dem Motto „Die besten Hits von gestern bis heute“ werden Popsongs, Schlager, Volkslieder und Evergreens von Kevelaerer Live-Musiker*innen begleitet und die Texte auf eine Leinwand projiziert. Von 19 bis 23 Uhr darf mitgesungen werden, was das Zeug hält. Um das Event abzurunden und zur „Ölung“ der Stimmbänder stehen gekühlte Getränke sowie kleine Speisen bereit.

Der Vorverkauf beginnt am 2. Mai 2022. Eintrittskarten sind zum Preis von 6 Euro in der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12 in Kevelaer, erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Vom Eintrittspreis wird 1 Euro für einen guten Zweck gespendet.