Gesamtschule erkundet die Stadtverwaltung

Nachdem bereits die Schüler*innen des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Kevelaer die Chance hatten, die Arbeit in der Stadtverwaltung kennenzulernen (das KB berichtete), öffnete die Stadt nun auch die Türen für die 8. Klasse der Gesamtschule in Kevelaer.

Im Rahmen der Berufsfelderkundungstage lernten die interessierten Schüler*innen die verschiedenen Tätigkeitsbereiche und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer kennen. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und der Personalverantwortliche Werner Barz nahmen die Tagespraktikant*innen im Kevelaerer Rathaus in Empfang. Die aktuellen Auszubildenden der Stadtverwaltung verschafften durch Erzählungen aus erster Hand einen guten Einblick in die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsfelder innerhalb der Wallfahrtsstadt. Neben den Präsentationen im Ratssaal folgten Besuche im Konzert- und Bühnenhaus sowie im Solegarten St. Jakob.

Seit 2017 wird das Programm zu den Berufsfelderkundungstagen seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer angeboten. Dabei handelt es sich um eintägige Schnupperpraktika für Schüler*innen, die dazu dienen, verschiedene Berufe und Berufsfelder besser kennenzulernen.