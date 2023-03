Jetzt anmelden zur Luxemburg-Wallfahrt

Unter dem Motto „Tochter besucht Mutter“ wird die Tradition der Wallfahrten nach Luxemburg zur „Trösterin der Betrübten“ (Foto) durch die Pfarrgemeinde St. Marien in diesem Jahr fortgeführt. Das kleine Gnadenbild in der Gnadenkapelle, das heute den Mittelpunkt der Kevelaerer Wallfahrt bildet, stammt aus Luxemburg. Unter geistlicher Begleitung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die dreitägige Busreise vom 13 bis 15. Mai 2023 antreten. Für die Übernachtungen ist das bekannte Hotel Parc Plaza in Luxemburg vorgesehen.

Das Reiseprogramm – Änderungen sind vorbehalten:

1. Tag: Samstag, 13.05.2023, Kevelaer – Vallendar – Luxemburg. In Vallendar sind Statio am Urheiligtum und Feier der heiligen Messe in der Anbetungskirche vorgesehen, anschließend Führung und Besuch am Grab von Pater Kentenich. Dann geht die Reise weiter über Koblenz bis zur Kapelle Glacis (Marienlob) in Luxemburg.

2. Tag; Sonntag, 14.05.2023, Luxemburg. Wallfahrt zum Gnadenbild der Muttergottes als Trösterin der Betrübten. Spaziergang oder Fahrt zur Kathedrale unserer Lieben Frau. Teilnahme an der Festmesse in der Kathedrale unserer Lieben Frau von Luxemburg. Teilnahme an der Schlussprozession der Oktave ab Kathedrale.

3. Tag: Montag, 15.05.2023, Luxemburg – Echternach – Maastricht – Kevelaer. Fahrt nach Echternach und Feier der heiligen Messe in der Basilika St. Willibrord. Weiterfahrt nach Maastricht. Stadtführung und gemeinsames Abendessen in Maastricht. Rückfahrt nach Kevelaer.

Der Reisepreis beträgt 395,00€ pro Person im Doppelzimmer; Einzelzimmerzuschlag 100,00€. Im Reisepreis enthalten sind: Fahrt in einem modernen Reisebus, alle Autobahn-, Einfahrts-, Maut- oder Parkgebühren, Unterbringung im Doppelzimmer mit Bad/Du und WC, Übernachtung: Luxemburg, Hotel Parc Plaza, Ü/F, 2 x Halbpension (Frühstück und Abendessen), Funkführungsanlage, gemeinsames Abendessen in Maastricht, Stadtführung Maastricht, Reisepreissicherungsschein sowie eine geistliche Begleitung der Reise.

Anmeldeformulare gibt es an den Schriftenständen der Pfarrgemeinde St. Marien.